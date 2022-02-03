Ледокол "Сибирь" впервые обеспечил проводку в акватории реки Енисей

Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 обеспечил проводку теплохода "Терский берег" в акватории порта Дудинка. Судно зашло в Енисейский залив и отработало в реке на малых глубинах. Этот гигант способен прокладывать путь во льдах толщиной до трех метров. Ледоколы проекта 22220 способны работать на глубокой воде и на мелководье. В канале, который проложит такой ледокол, может спокойно двигаться судно водоизмещением 50 тысяч тонн. В Петербурге строят еще три универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Урал", "Якутия" и "Чукотка".