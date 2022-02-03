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Разработан материал, который легче пластика, но прочнее стали

03.02.2022 / 08:55

Инженеры Массачусетского технологического института разработали новый сверхтонкий материал, который легче пластика, но прочнее стали.

Фото: Getty Images
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При разработке они использовали уникальную технологию "сшивки" атомарных плоскостей полимеров. В качестве мономера ученые взяли меламин, имеющий структуру углеродных и азотных колец. В растворе, находящемся в особых условиях, эти молекулы вырастают в стороны в форме дисков, которые затем укладываются друг на друга, а водородные связи удерживают эти слои вместе.

- Вместо того, чтобы делать молекулу, похожую на спагетти, мы можем сделать пластинчатую молекулярную плоскость, где мы заставляем молекулы соединяться друг с другом в двух измерениях. Затем мы можем легко наносить методом центрифугирования тонкие пленки, которые обладают необычайной прочностью, - сказал Майкл Страно, старший автор исследования.

Новый материал под названием 2DPA-1 обладает впечатляющими свойствами. Несмотря на то, что полимер очень тонкий и легкий, его предел текучести в два раза выше, чем у стали, и для его деформации требуется в шесть раз больше силы, чем для пуленепробиваемого стекла. Он также полностью непроницаем для газов и жидкостей. Его можно использовать даже для строительства зданий

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Фото: Getty Images
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