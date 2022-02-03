Разработан материал, который легче пластика, но прочнее стали
Инженеры Массачусетского технологического института разработали новый сверхтонкий материал, который легче пластика, но прочнее стали.
При разработке они использовали уникальную технологию "сшивки" атомарных плоскостей полимеров. В качестве мономера ученые взяли меламин, имеющий структуру углеродных и азотных колец. В растворе, находящемся в особых условиях, эти молекулы вырастают в стороны в форме дисков, которые затем укладываются друг на друга, а водородные связи удерживают эти слои вместе.
- Вместо того, чтобы делать молекулу, похожую на спагетти, мы можем сделать пластинчатую молекулярную плоскость, где мы заставляем молекулы соединяться друг с другом в двух измерениях. Затем мы можем легко наносить методом центрифугирования тонкие пленки, которые обладают необычайной прочностью, - сказал Майкл Страно, старший автор исследования.
Новый материал под названием 2DPA-1 обладает впечатляющими свойствами. Несмотря на то, что полимер очень тонкий и легкий, его предел текучести в два раза выше, чем у стали, и для его деформации требуется в шесть раз больше силы, чем для пуленепробиваемого стекла. Он также полностью непроницаем для газов и жидкостей. Его можно использовать даже для строительства зданий