Легойда: Верующие считают матерную брань греховной

"К сожалению, в нашей стране матерная брань распространена сегодня очень широко, в том числе в публичном пространстве", - написал в своем Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, напомнив, что сегодня. отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Легойда напомнил, что в культурном сообществе всегда была установка на то, что есть сферы, где использование подобной лексики табуировано.

- А среди верующих к ней особое, еще более строгое отношение. Ее считают греховной, влияющей на человеческую душу, - написал Владимир Легойда.

Он привел в пример рассказ филолога и философа Юрия Шичалина, которому, когда он был маленьким и объявил, что знает все плохие слова, мама ответила: "Ну и что, и я их знаю, и папа. Но у нас так не принято!"

- Вот это "не принято" очень важно. Для формирования культурной среды, для сохранения культуры, подчеркнул Владимир Легойда и посоветовал вспомнить, насколько богат русский язык в своем лексическом разнообразии. И он позволяет выразить все чувства и мысли, не прибегая к ненормативной лексике.