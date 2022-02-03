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03.02.2022 20:04
Рубрика: Общество

Легойда: Верующие считают матерную брань греховной

Текст: Елена Яковлева
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

"К сожалению, в нашей стране матерная брань распространена сегодня очень широко, в том числе в публичном пространстве", - написал в своем Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, напомнив, что сегодня. отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Фото: GettyImages
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Легойда напомнил, что в культурном сообществе всегда была установка на то, что есть сферы, где использование подобной лексики табуировано.

- А среди верующих к ней особое, еще более строгое отношение. Ее считают греховной, влияющей на человеческую душу, - написал Владимир Легойда.

Он привел в пример рассказ филолога и философа Юрия Шичалина, которому, когда он был маленьким и объявил, что знает все плохие слова, мама ответила: "Ну и что, и я их знаю, и папа. Но у нас так не принято!"

- Вот это "не принято" очень важно. Для формирования культурной среды, для сохранения культуры, подчеркнул Владимир Легойда и посоветовал вспомнить, насколько богат русский язык в своем лексическом разнообразии. И он позволяет выразить все чувства и мысли, не прибегая к ненормативной лексике.

Общество Религия

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