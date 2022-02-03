Лидеры Мозамбика и Танзании встретились для обсуждения борьбы с терроризмом

Террористические группировки, связанные с "Исламским государством" (запрещенная на территории РФ организация), действуют на границе между странами с 2017 года. В результате их действий погибло свыше 3500 человек, более 800 000 остались без крыши над головой.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер Танзании Самия Сулуху встретились в городе Пембе, столице провинции Кабу-Дельгаду, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия по борьбе с терроризмом. Основная проблема правоохранительных органов и армий двух африканских государств - географические особенности границы между странами. Она протягивается на сотни километров через лесистые и малонаселенные районы, что сильно осложняет контроль над ней. В результате террористы беспрепятственно перебрасывают свои вооруженные отряды с одного участка на другой, а также активно осуществляют торговлю наркотиками для финансирования своей деятельности. "Мы видели, что противник совершенствует свою технику. Мы хотим изучить, как наши силы могут бороться с врагом, с терроризмом. Вскоре мы модернизируем наши боевые подразделения", - отметил Ньюси.

В конце встречи мозамбикский президент, не вдаваясь в подробности, заявил, что переговоры прошли очень продуктивно. "В ходе диалога мы проанализировали, как развивается наше сотрудничество, потому что мы две страны, и у нас есть общая проблема", - сказал Ньюси в выступлении, переданном по национальному радио.

Вскоре после переговоров главнокомандующий полицией Мозамбика Бернадино Рафаэль заявил о ликвидации одного из лидеров террористов Туахила Мухидима, ответственного за похищение двух бразильских католических монахинь в сентябре 2020 года.