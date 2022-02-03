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03.02.2022 10:41
Рубрика: Общество

"Лиза Алерт": В России ежегодно пропадают до 180 тысяч человек

Текст: Владимир Емельяненко

В России за год пропадают около 180 тысяч человек, из них 20 тысяч человек не находят. Чаще ищут мужчин, чем женщин, а самые сложные случаи связаны с поиском пожилых людей. Такую статистику привел координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов в День пропавших без вести людей, который отмечают 3 февраля.

Спасатель в интервью РИА Новости отметил, что 180 тысяч - это почти все население Норильска в Красноярском крае, а 20 тысяч - почти население города Пущино Московской области.

По данным Леонова, в 2021 году в "Лиза Алерт" поступило 42 727 заявок об исчезновении людей, из них 31 603 человека найдены живыми, 3 131 человек - погибшими, 1 655 человек не смогли найти.

Также Леонов рассказал, что исчезновения людей в городах по частоте примерно равномерны по времени года, а их пик, особенно в селах и малых городах, приходится на июль-сентябрь. Последнее связано с тем, что в лесах появляются ягоды и грибы, и тогда в лесах теряется много людей.

По данным "Лиза Алерт", чаще пропадают люди среднего возраста, хотя самой опасной категорией считаются люди старше 65 лет. В 2021 году больше всего заявок поступило на поиск людей 18-64 лет. Чаще исчезают мужчины 25-45 лет. На тех, кто старше 65 лет, приходится 8,7 тысячи заявок, на детей поступило 8,5 тысячи заявок.

Фото: Архив ПСО "ЛизаАлерт"
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"Потерявшихся в городе детей искать чуть проще, поскольку на маленьких детей без родителей на улице обращают больше внимания, а вот пожилых - сложнее, потому что одиноко идущая в толпе бабушка никак не отличается, и ни у кого не возникнет вопросов, куда и зачем она идет", - рассказал Леонов.

Он отметил, что дезориентированный пожилой человек, часто страдающий хроническими болезнями, перемещается непредсказуемо, поэтому пожилых, к тому же нередко страдающих временной потерей памяти, искать сложнее.

Кроме того, зимой из-за холодов поисковикам нужно реагировать на заявки быстрее. Летом заявок о пропаже больше, но и рисков меньше - ночи теплые, и человек может продержаться в лесу несколько дней.

Рекомендации "Лиза Алерт"

Что делать, если пропал человек:

1. Сразу нужно звонить на номер 112 и заявить в полицию.

2. Звонить на горячую линию "Лиза Алерт" по номеру 8 (800) 700-5452.

3. Если пропавший человек на связи, то ни в коем случае не надо ему часто звонить, потому что будет потрачен заряд телефона, по которому спасатели могут установить место положения потерявшегося.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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