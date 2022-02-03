Лукашенко: Перед Минском и Москвой стоят амбициозные задачи

Перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи, констатировал Александр Лукашенко, принимая в четверг верительные грамоты посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

Поприветствовав высокопоставленного дипломата, президент РБ подчеркнул, что Бориса Грызлова хорошо знают в Беларуси как давнего друга и ценят его "большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия между странами". Он особо отметил, что прошедший год "вошел в историю двух государств "как год принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции, которые позволят вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень".

Обращаясь к послу, Лукашенко подчеркнул, что он очень рассчитывает, что в своей профессиональной деятельности новый глава российской дипломатической миссии как опытнейший руководитель будет "способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия".

Приветствуя зарубежных дипломатов из восьми государств, которые вручили президенту свои верительные грамоты, Лукашенко отметил, что они прибыли в Беларусь в особое и даже эпохальное время, ведь 27 февраля в стране пройдет республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию.

"Принципиально важно, что наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства. Особо подчеркну: без всякого давления извне. Именно поэтому мы считаем данную политическую кампанию полностью соответствующей всем демократическим нормам", - отметил президент РБ.

Давая оценку международной ситуации, он дал понять, что она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу. "Мы хорошо помним ужасы минувшей войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. И особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину".

По оценке главы государства, текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона. "Причем, для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса", - резюмировал Лукашенко.