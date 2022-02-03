Львова-Белова: В РФ острый дефицит специалистов для социальной адаптации детей

В стране имеет место катастрофическая нехватка специалистов для обучения детей со сложными дефектами развития, многие профессионалы уходят в коммерческую сферу, а выпускникам вузов не хватает практики, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Как она отметила, такой кризис с кадрами не позволяет обеспечить социальную адаптацию детей. "Ситуация со специалистами сложная, в регионах - тяжелая", - сказала Мария Львова-Белова в ходе круглого стола "Актуальные проблемы образования детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития".

Как отметила детский омбудсмен, кадровые вопросы требуют тщательной проработки, и начинать надо с вузов, где готовится мало детских тьюторов, которым не хватает ни практических навыков, ни желания.

"Мы предлагали проводить практику в моем проекте - арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области, чтобы студенты в поняли, что же это такое - социальная адаптация детей с инвалидностью. - поделилась Мария Львова-Белова. - Было удивительно, что часть студентов по итогу практики сказали, что эта работа им не подходит. Но это тоже результат, - практические выезды. Практика с детьми с инвалидностью, она необходима и ее нужно продвигать".

Также Мария Львова-Белова сообщила, что по итогам съезда региональных уполномоченных по правам ребенка, который прошел в Казани, ею предложено регламентировать недельную нагрузку на данный педагогический персонал, разработать должностную инструкцию ассистента-помощника и внести данную должность в единый верификационный справочник. Кроме того, предложено включить должность тьютора в перечень педагогических работников, которые имеют право на льготную педагогическую пенсию.