МИД ДНР: Киев находится в вымышленной реальности

Украинские власти находятся в своей вымышленной реальности, где нет законов и правил. Так глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что у Донбаса нет особого статуса и права вето.

Никонорова напомнила, что необходимость согласования с ДНР и ЛНР как аспектов особого статуса, включая соответствующие поправки в Конституцию Украины, так и всех без исключения вопросов будущего Донбасса закреплена и в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, и в коммюнике по итогам саммита "нормандской четверки" в 2019 году.

"Требования этих документов высечены в камне", - подчеркнула глава МИД ДНР, отметив, что любая самодеятельность Киева противоречит букве и духу Минских соглашений и, следовательно, означает не выполнение, а саботаж Украиной своих обязательств.