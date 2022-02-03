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Рубрика: Общество

Лор развенчала мифы о лечении больного горла

Текст: Ольга Орлова

Боль в горле - один из основных симптомов простуды, ОРВИ или коронавирусной инфекции. Эта боль бывает очень сильная и неприятная, и пациенты что только не предпринимают, чтобы справиться с ней. Доцент кафедры оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала в интервью АиФ, что можно, а что нельзя делать при боли в горле.

Миф 1-й: клин клином вышибает, нужно есть мороженое и пить холодные напитки.

Как говорит Гусева, лечение холодом лишь ослабит иммунитет и позволит вирусной или бактериальной инфекции быстро прогрессировать. То есть станет еще хуже.

Закаливание полезно только здоровым людям, а когда горло уже красное, то с мерами профилактики вы уже опоздали.

Холод применим только в том случае, предупреждает лор, когда причиной боли в горле является травма шеи из-за удара или несчастного случая и развивается посттравматический отек слизистой гортани, либо гематома в тканях шеи. Тогда применение холода, и то в виде компресса поможет снять отек и кровоизлияние.

Фото: iStock
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Миф 2-й: нужно закутать горло шарфами и греть шею теплыми мешочками с песком, солью, вареными яйцами.

Когда инфекция прогрессирует, бактерии или вирус уже размножаются на слизистых глотки, тепло лишь создаст благоприятные условия для более быстрого размножения патогенов. Это ускорит и утяжелит течение болезни. Может развиться абсцесс, который придется удалять хирургическим путем.

По этой же причине в начале заболевания не нужно применять домашние медицинские приборы типа ультрафиолетовой лампы.

Миф 3-й: полезно полоскание горла содой, солью или йодом.

Это также может привести к плачевным результатам, потому что соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле.

Миф 4-й: побольше есть лука и чеснока.

Поедание в больших количествах лука, чеснока или имбиря при больном горле может привести к ожогу слизистой.

Миф 5-й: полечусь сам и все пройдет.

Лор предупреждает, лечиться самостоятельно не следует в том случае, если кроме боли в горле есть трудности с глотанием, невозможно открыть широко рот или сделать глубокий вдох, и болезнь сопровождается температурой 38 градусов и выше. Нужно обязательно вызвать врача, чтобы не пропустить развитие серьезного заболевания или осложнений.

Чем же лечить больное горло?

Лучше всего применять полоскать и промывать горло жидкостями с противовоспалительным и обезболивающим действием. Они должны быть в теплом, а не горячем и не в холодном виде. Также хорошо зарекомендовали себя настои трав - ромашки и чабреца. При этом, опять же, все действия должны быть согласованы с врачом, самостоятельно доктора не советуют экспериментировать со здоровьем.

Общество Здоровье

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