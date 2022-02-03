Минфин запланировал рекордные покупки валюты в резервы

Минфин анонсировал, что с 7 февраля по 4 марта закупит валюты и золота на 634,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит таким образом 33,4 млрд рублей.

По общей сумме это очередной рекорд за все время существования бюджетного правила. Предыдущий рекордный объем был заявлен в прошлом месяце: с 14 января по 4 февраля Минфин анонсировал покупки валюты и золота по бюджетному правилу на 585,9 млрд рублей (по 36,6 млрд рублей в день).

Однако этот объем полностью закуплен не был: 24 января Банк России, который приобретает для Минфина валюту на открытом рынке, приостановил закупки. Решение принято "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", указывали в ЦБ. То есть регулятор приостановил закупки, чтобы не создавать дополнительного давления на рубль в тогдашних условиях быстрого снижения курса российской валюты на бирже из-за геополитического давления. "Решение о возобновлении покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке будет принято Банком России с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - указали в Минфине.

Минфин покупает иностранную валюту и золото (драгоценный металл - с июля 2021 года) на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2022 году - 44,2 доллара, именно исходя из такой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было, например, почти весь кризисный 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

В последнее время цена нефти находится на рекордных за восемь лет отметках: баррель Brent стоит около 90 долларов за баррель. Как сообщал ранее Минфин, средняя цена на нефть Urals в январе 2022 года сложилась в размере 85,64 долларов за баррель, что в 1,6 выше, чем в январе 2021 года (54,41 доллара за баррель).