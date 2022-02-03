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03.02.2022 12:14
Рубрика: Экономика

Минфин запланировал рекордные покупки валюты в резервы

Текст: Роман Маркелов
Минфин снова запланировал потратить на закупки иностранной валюты и золота в резервы по бюджетному правилу рекордный объем средств. Это следует из релиза министерства. Пока что закупки временно приостановлены из-за недавних колебаний на валютном рынке.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Минфин анонсировал, что с 7 февраля по 4 марта закупит валюты и золота на 634,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит таким образом 33,4 млрд рублей.

Фото: iStock
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По общей сумме это очередной рекорд за все время существования бюджетного правила. Предыдущий рекордный объем был заявлен в прошлом месяце: с 14 января по 4 февраля Минфин анонсировал покупки валюты и золота по бюджетному правилу на 585,9 млрд рублей (по 36,6 млрд рублей в день).

Однако этот объем полностью закуплен не был: 24 января Банк России, который приобретает для Минфина валюту на открытом рынке, приостановил закупки. Решение принято "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", указывали в ЦБ. То есть регулятор приостановил закупки, чтобы не создавать дополнительного давления на рубль в тогдашних условиях быстрого снижения курса российской валюты на бирже из-за геополитического давления. "Решение о возобновлении покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке будет принято Банком России с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - указали в Минфине.

Минфин покупает иностранную валюту и золото (драгоценный металл - с июля 2021 года) на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2022 году - 44,2 доллара, именно исходя из такой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было, например, почти весь кризисный 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

В последнее время цена нефти находится на рекордных за восемь лет отметках: баррель Brent стоит около 90 долларов за баррель. Как сообщал ранее Минфин, средняя цена на нефть Urals в январе 2022 года сложилась в размере 85,64 долларов за баррель, что в 1,6 выше, чем в январе 2021 года (54,41 доллара за баррель).

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