Министры обороны РФ и Беларуси оценили совместные действия войск на полигоне "Брестский"

В четверг, как и планировалось, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин побывали на полигоне "Брестский". Там они проинспектировали части и подразделения, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих совместных учениях "Союзная решимость-2022".

В этот день военные двух стран отрабатывали на полигоне огневое поражение условного противника с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Чтобы не допустить вражеского прорыва, решили применить тактический воздушный десант. Российские и белорусские подразделения должны закрепиться на новых рубежах и удерживать базовый район до подхода основных сил. Министры наблюдали за этапом боевой стрельбы общевойсковых и десантных подразделений. А еще за тем, как как на полигоне вела огонь артиллерия и наносила удары штурмовая и армейская авиация. Поддержку с воздуха наземных подразделений России и Беларуси осуществляли самолеты Як-130 и Су-25.

Перед нанесением удара по объектам условного противника военные провели воздушную разведку. Ее в том числе осуществляли беспилотники совместной тактической группы. Затем по целеуказаниям передового авианаводчика летчики уничтожили вражескую технику и живую силу неуправляемыми авиационными ракетами.

Надо сказать, что "Брестский" - один из пяти белорусских полигонов, который задействуют в учениях "Союзная решимость-2022". Отдельные эпизоды маневров также разыграют на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский" и "Осиповичский" и другой местности. А для работы боевой авиации будут использовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".