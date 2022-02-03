Минтруд разъяснил, можно ли разбивать ежегодный отпуск на части

Ежегодный оплачиваемый отпуск разбивать на части можно. Но одна из частей отпуска не должна быть меньше 14 дней, разъяснил Минтруд в Instagram. А вот оставшуюся часть можно дробить даже по дню. Но только в том случае, если на это согласен работодатель.

В 2022 году выгоднее уходить в отпуск в марте, августе, сентябре и декабре.

Дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни. Все дело в разных формулах расчета оплаты отпускного и рабочего времени. И чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже они ценятся. Меньше всего рабочих дней в 2022 году было в январе (16). Меньше обычного их в феврале (19) и мае (18). В эти месяцы лучше ударно поработать, к тому же в них и так будет достаточно праздничных дней. А вот в отпуск, исходя из этой логики, лучше пойти в марте, августе, сентябре и декабре. В этих месяцах максимальное количество рабочих дней - 22 или 23.