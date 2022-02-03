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03.02.2022 19:46
Рубрика: Экономика

Мировые цены на базовые продукты снова начали расти

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Только было успокоившись в декабре, в январе мировые цены на базовое продовольствие снова начали расти. Последствия пандемии никуда не исчезли, а с ними усугубляются проблемы нехватки кадров и логистики. Все это умножается на дорожающую энергию и климатическую повестку, а также растущий спрос на продовольствие. А поскольку Россия является частью мирового рынка, спрятаться от роста цен на продукты нам тоже не удается даже с учетом ограничительных мер правительства.
Поставщики молока во всем мире без оглядки на потребителя продолжают поднимать цены на продукт. Фото: Юлия Майорова Поставщики молока во всем мире без оглядки на потребителя продолжают поднимать цены на продукт. Фото: Юлия Майорова
Поставщики молока во всем мире без оглядки на потребителя продолжают поднимать цены на продукт. Фото: Юлия Майорова

В январе 2022 года мировые цены на базовое продовольствие выросли на 1,1%, подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Подорожали растительные масла и молочная продукция, тогда как сахар подешевел, а цены на мясо и зерно почти не изменились.

Фото: Виктор Васенин
Повысятся ли цены на молочную продукцию

Так, растительные масла в январе выросли в цене сразу на 4,2%, достигнув исторического максимума. Дорожали все масла под влиянием высокого спроса, недостаточного предложения, а также роста цен на сырую нефть.

Мировые цены на молочную продукцию растут пятый месяц подряд, в январе они прибавили еще 2,4%. Сейчас они на 18,7% выше, чем год назад. Больше всего подорожали сухое обезжиренное молоко и сливочное масло. Причина - снижение производства в некоторых странах. Кроме того, дефицит рабочей силы на фоне пандемии вызвал задержки в переработке и транспортировке молока.

Цены на зерно выросли в январе на символические 0,1%. Сейчас они на 15,6% выше, чем год назад. При этом цены на пшеницу снизились за месяц на 3,1% под влиянием поступления на рынок крупных урожаев из Австралии и Аргентины.

Мясо в январе также незначительно подорожало. Сейчас цены на него на 17,3% выше, чем годом ранее. Цены на говядину достигли очередного рекорда - спрос превышал предложение. Росту цен на свинину способствовали дефицит рабочей силы и высокие производственные затраты. Но сдерживало цены замедление темпов импорта со стороны Китая. Цены на баранину и мясо птицы, напротив, продолжили падать - предложение превышало спрос, даже несмотря на задержки в производстве и поставках, вызванных COVID-19 и вспышками птичьего гриппа.

Цены на сахар в январе снизились на 3,1% и достигли минимального значения за последние полгода - предложения на рынке достаточно.

Растительные масла в мире еще никогда не стоили так дорого, как сейчас

Тренд на подорожание сырьевых продовольственных товаров очевиден и сохранится еще долгое время в силу объективных причин - неравномерного распределения продовольствия в мире, климатических изменений и пока еще бушующей пандемии, говорит ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Борис Фрумкин. Но к весне ситуация должна смягчиться - как минимум должны успокоиться проблемы с логистикой и нехваткой рабочей силой, считает эксперт.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Цены на капусту выросли за год в четыре раза

Поскольку Россия является крупным экспортером продукции АПК - например, пшеницы, ячменя, мяса птицы и другой продукции, а с другой стороны импортирует продукцию, мы также зависимы от мировых цен. По данным Росстата, в России цены на продукты в январе вели себя более-менее сдержанно, за исключением овощей: капуста с начала года к 28 января подорожала почти на 13,5%, огурцы - на 12,2%, помидоры - на 11,85%. Но зато куры охлажденные и мороженые подешевели на 1,3%, свинина - на 0,3%, яйца упали в цене на 1%.

Однако ряд поставщиков продуктов оповестили торговые сети об увеличении отпускных цен. Например, хотят повысить цены на свои товары производители молочной продукции. Себестоимость производства литра молока за прошлый год выросла на 15-16%, переработки - на 14-16%. При этом рост цен на полке в 2021 году по некоторым позициям был ниже даже уровня продовольственной инфляции, признавали в минсельхозе. Сдерживать цены за счет своей рентабельности у производителей больше нет возможностей, предупреждали эксперты.

Борис Фрумкин отмечает, что в этой ситуации правительства многих стран предпринимают меры по стабилизации цен на продукты, как и Россия, которая ввела квоты и пошлины на отдельное продовольствие, замораживала цены на подсолнечное масло и сахар, обнулила пошлину на импорт небольшого объема свинины и говядины. Например, с 1 февраля Венгрия заморозила цены, а Польша обнулила НДС на ряд продовольственных товаров. В экстренных ситуациях и на недолгий период такие способы допустимы, считает Фрумкин. Хотя оптимальным решением эксперт считает стимулирование сельского хозяйства через объективно складывающиеся рыночные цены.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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