Мировые цены на продовольствие снова начали расти

В январе 2022 года мировые цены на базовое продовольствие после короткого перерыва в декабре 2021 года снова выросли - за месяц рост составил 1,1%, подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Подорожали растительные масла и молочная продукция, тогда как сахар подешевел, а цены на мясо и зерно почти не изменились.

Так, растительные масла в январе выросли в цене сразу на 4,2%, достигнув исторического максимума. Дорожали все масла. Пальмовое после непродолжительного снижения росли из-за опасений сокращения предложения со стороны главного экспортера - Индонезии - и низких объемов производства в ключевых странах-производителях. Мировые цены на соевое масло росли под влиянием активных закупок, в частности со стороны Индии. А цены на рапсовое и подсолнечное масла находились под влиянием сокращения предложения и одновременно повышения мирового спроса. Кроме того, повлиял рост цен на сырую нефть.

Цены на молочную продукцию растут пятый месяц подряд и в январе они выросли еще на 2,4%. Сейчас они на 18,7% выше, чем год назад. Наибольший рост продемонстрировали цены на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

"Это объясняется напряженной обстановкой на мировых рынках, сложившейся в результате сокращения экспортного предложения, особенно в Западной Европе, где наблюдается уменьшение объемов производства молока в некоторых крупных странах-производителях и снижение уровня запасов", - поясняют эксперты ФАО. Также вызывает опасения сохранение невысоких объемов производства молока в Океании. Кроме того, дефицит рабочей силы на фоне пандемии вызвал задержки на этапах переработки и транспортировки молока.

Цены на зерно выросли в январе на символические 0,1%. Сейчас они на 15,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом цены на пшеницу снизились в январе на 3,1% под влиянием поступления на рынок крупных урожаев из Австралии и Аргентины. Они снизились бы еще больше, если бы не повышенный спрос на фоне сокращения мирового предложения высококачественной пшеницы, а также неопределенность в отношении экспортных поставок. Зато выросли цены на кукурузу - за месяц сразу на 3,8%. Рост был обусловлен прежде всего продолжающейся засухой в Южном полушарии.

Мясо в январе также незначительно подорожало. Сейчас цены на него на 17,3% выше, чем год назад. Цены на говядину достигли очередного рекорда - спрос превышал предложение (прежде всего из-за сокращения поголовья в Бразилии и Океании). Цены на свинину выросли незначительно. С одной стороны, росту способствовали дефицит рабочей силы и высокие производственные затраты, что привело к снижению мирового предложения. С другой стороны, сдерживало цены замедление темпов импорта со стороны Китая. Цены на баранину и мясо птицы, напротив, продолжили падать - предложение превышало спрос даже несмотря на то, что наблюдались задержки в производстве и поставках, вызванных COVID-19 и вспышками птичьего гриппа.

Цены на сахар в январе снизились на 3,1% и достигли минимального значения за последние полгода. В январе снижению цен способствовали благоприятные прогнозы производства и активный сбор урожая в ведущих странах-экспортерах - Индии и Таиланде, а также с увеличение осадков в Бразилии. Кроме того, повлияло снижение цен на этанол в Бразилии. Вместе с тем, более значительному падению цен на сахар препятствовало укрепление бразильского реала по отношению к доллару, что чаще всего приводит к сокращению поставок из Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара.