На авиабазу в Эстонию прибыли шесть американских истребителей F-15s

Вашингтон продолжает нагнетать обстановку на границе с Россией. Шесть американских истребителей F-15s и персонал 336-й истребительной эскадрильи ВВС США из Северной Каролины в количестве около 120 военнослужащих были развернуты на авиабазе Эмари, недалеко от столицы Эстонии Таллина.

Истребители F-15s присоединились к бельгийским истребителям F-16 в составе многонациональных сил, осуществляющих воздушное патрулирование вдоль восточного фланга альянса, сообщает телеканал CBS. "В НАТО придают большое значение усилению позиций в Эстонии, Латвии и Литве, которые являются членами альянса и зажаты между Россией, ее союзником Беларусью и Балтийским морем", - заявил руководитель по операциям 336-й эскадрильи подполковник Тейлор Гиффорд.

По его словам, развертывание техники в Эстонии является лишь частью усилий США по укреплению сил НАТО в Восточной Европе в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией. Между тем администрация президента Джо Байдена объявила в среду о развертывании почти 3 тысяч американских военнослужащих в Восточной Европе в ближайшие дни, передает Reuters.

По сообщению Пентагона, в Румынию будет направлено подразделение механизированных пехотных войск "Страйкер", насчитывающее около 1 тысячи военнослужащих США, базирующееся в Вильсеке, Германия. Около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, будут переброшены из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, в Польшу, а 300 солдат - передислоцируются из Форт-Брэгга в Германию.

Жесткой критике подверг переброску дополнительного военного контингента США в Европу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений", - заявил он.