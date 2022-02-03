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03.02.2022 15:51
Рубрика: Общество

На образовательной платформе "Сферум" можно будет зарегистрироваться через ЕСИА

Текст: Мария Агранович

В 2022 году на образовательной платформе "Сферум" можно будет зарегистрироваться через ЕСИА - единую систему идентификации и аутентификации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Профиль на платформе можно будет подтвердить через с помощью той же учетной записи, что нужна для доступа на портал госуслуг.

Платформа "Сферум" запущена в соответствии с постановлением правительства РФ №2040 в рамках создания "Цифровой образовательной среды". "Сферум" поможет поддерживать образовательный процесс, даже если по каким-то причинам, например, болезнь или дистант, школьник не сможет присутствовать в школе. Подключение и использование "Сферума" бесплатное.

Сейчас идет эксперимент по апробации платформы. "Мы регулярно общаемся с родителями, учителями. Особое внимание уделяем вопросам информационной безопасности, - сообщили в "Сферуме". - Процесс регистрации в "Сферум" построен так, чтобы максимально исключить возможность входа посторонних лиц. Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы, у которого есть списки учеников, учителей, родителей и законных опекунов. Это значительно снижает вероятность проникновения в закрытые группы нежелательных пользователей".

В случае подозрительных действий пользователи закрытых групп всегда могут заблокировать "чужих" и отправить жалобу модератору.

Также в процессе интеграция "Сферума" с региональными электронными дневниками: так доступ к личным данным будут получать только официально зарегистрированным в образовательной организации пользователи.

Официально

"Платформа "Сферум" - ведущее отечественное программное решение, которое открывает новые возможности для учителей, учеников и их родителей, прокомментировали в пресс-службе Минпросвещения. Кроме поддержки учебного процесса, она позволяет развивать новые навыки, которые будут полезны в новом цифровом мире. Уже сейчас, находясь на стадии апробации, она усилена средствами защиты и препятствий для злоумышленников. Безопасность образовательных инструментов и программ для министерства просвещения - это всегда приоритет. Апробация "Сферума" изначально подразумевает обязательный мониторинг с обратной связью.

Свои обращения пользователи могут направлять как на горячую линию "Сферум", так и напрямую в министерство, заполнив обращение через сайт edu.gov.ru, через электронную почту info@edu.gov.ru или же по горячей линии +7 (495) 984-89-19.

Комментарий

Алексей Гусев, ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации:

- Вопросы применения цифровой образовательный среды всегда в фокусе родителей. Есть разные мнения, но по отклику родительских собраний по всей стране мы видим: "Сферум" уже достаточно известен в родительской среде. Конечно, любая новинка требует повышенного внимания, так как продукт работает в тестовом режиме. Однако понятны и новые огромные возможности, которые дает в том числе и такая платформа, тем более в условиях, когда на всех нас все еще влияет ситуация с ковидом. Желание любого родителя - чтобы его ребенка никто не отвлекал от учебы и не мешал этому процессу.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Классный час с Марией Агранович

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