Сергей Шойгу посмотрел на стрельбы артиллеристов на полигоне в Беларуси

В четверг на белорусском военном полигоне "Брестский" министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин наблюдали, как в рамках проверки сил реагирования Союзного государства артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск уничтожают боевую технику и личный состав условного противника.

Чтобы нарушить его систему управления, российские и белорусские военные в ходе огневой поддержки нанесли удары по командным пунктам "бандформирований". После чего занялись уничтожением вновь выявленных целей. Свой огонь артиллеристы сосредоточили на позициях вражеских минометов и выдвигающемся противнике.

К его поражению командование привлекло дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация", дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона-С", а также две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 "Град", батареи минометов 2С12 "Сани" и 2Б23 "Нона-М1".