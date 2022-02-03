Власть
03.02.2022 18:23
Текст: Юрий Гаврилов

Сергей Шойгу посмотрел на стрельбы артиллеристов на полигоне в Беларуси

Фото: Министерство обороны Беларуси Фото: Министерство обороны Беларуси
Фото: Министерство обороны Беларуси

В четверг на белорусском военном полигоне "Брестский" министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин наблюдали, как в рамках проверки сил реагирования Союзного государства артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск уничтожают боевую технику и личный состав условного противника.

Чтобы нарушить его систему управления, российские и белорусские военные в ходе огневой поддержки нанесли удары по командным пунктам "бандформирований". После чего занялись уничтожением вновь выявленных целей. Свой огонь артиллеристы сосредоточили на позициях вражеских минометов и выдвигающемся противнике.

К его поражению командование привлекло дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация", дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона-С", а также две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 "Град", батареи минометов 2С12 "Сани" и 2Б23 "Нона-М1".

Шойгу: Войсковую группировку Беларуси перебросят в Россию на учения "Восток-2022"
Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2022 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»