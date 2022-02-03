Не менее 2,5 тысяч человек привлекут дополнительно для консультаций больных с COVID-19

Кабинет министров подготовил 600 миллионов рублей для оплаты дополнительного персонала, который будет помогать пациентам с коронавирусной инфекцией.

"За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей - тех, у кого есть компетенция для сопровождения пациентов во время терапии", - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это решение позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов, которые будут консультировать дистанционно. "Обращения граждан станут рассматриваться быстрее", - подчеркнул глава правительства.