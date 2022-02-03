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03.02.2022 18:06
Рубрика: В мире

Новая Зеландия решила не открывать полностью свои границы до октября

Текст: Юрий Когалов
Власти новой Зеландии представили план поэтапного снятия ограничений на въезд в страну. Первые послабления вступят в силу в конце февраля, однако полностью границы будут открыты не раньше октября 2022 года.

Как передает AFP, с 28 февраля новозеландцы, которые находятся в настоящее время в Австралии, наконец, смогут вернуться на родину. И хотя от них все еще будет требоваться соблюдать 10-дневный карантин, но делать это смогут не в гостинице под наблюдением военных, а у себя дома. С середины марта это послабление коснется всех граждан Новой Зеландии, которые сейчас находятся за границей.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, право на въезд постепенно получат квалифицированные трудовые мигранты, иностранные студенты, обладатели некоторых категорий временных виз, а потом и граждане тех стран, с которыми Новая Зеландия заключила соглашение о безвизовом въезде. Естественно, при условии, что все они пройдут полный курс вакцинации. И лишь с октября в Новую Зеландию смогут приехать граждане всех стран мира, получившие новозеландские визы.

По прилету в аэропорту путешественники должны будут пройти тестирование на коронавирус, еще два экспресс-теста им выдадут, чтобы они смогли самостоятельно проверить себя на COVID-19 через сутки, а потом на пятый или шестой день. "Это поможет нам отслеживать новые случаи, которые могут возникнуть, и оценить условия и требования к самоизоляции", - отметила Ардерн. По ее словам, поначалу срок самоизоляции будет составлять 10 дней, затем его сократят до семи, а потом, может быть, и вовсе отменят.

"Пришло время снова двигаться вперед. Семьи и друзья должны собираться вместе. Нашему бизнесу нужно расти, экспортерам - путешествовать, чтобы налаживать новые связи", - заявила Ардерн.

Глава правительства признала, что предпринятые ранее властями Новой Зеландии меры были очень жесткими, но они стали ключом к успеху в борьбе с распространением коронавируса. На архипелаге зарегистрировано всего 53 случая смерти на пять миллионов жителей, COVID-19 переболели менее 15 тысяч человек. В настоящее время привиты 95 процентов населения страны, что, по словам Ардерн, позволяет начать ослаблять ограничения.

Фото: gettyimages
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До сих пор страна могла принимать только по 800 человек в месяц, столько гостиничных номеров было выделено для пребывания на карантине прибывающих в Новую Зеландию. Спрос многократно превышал предложения. Многие новозеландцы не смогли вернуться, чтобы увидеть своих умирающих близких или даже родить в своей стране. Недавно беременная новозеландская журналистка рассказала, ей предоставили место в карантине только после того, как она заявила властям, что, если этого не произойдет, ей придется рожать в Афганистане.

Стоит отметить, что изначально планы по смягчению пограничных мер предполагалось начать реализовывать в январе и полностью открыть границы уже к апрелю, но появление штамма "омикрон" внесло свои коррективы.

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

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