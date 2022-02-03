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03.02.2022 09:25
Рубрика: Экономика

Опрос: Четверть россиян столкнулись с задержкой зарплаты из-за пандемии

Текст: Владимир Емельяненко

Около 25% россиян получали заработную плату с задержками в последние два года. Такую статистику приводит исследовательский центр Зарплата.ру. Задержки зарплаты, по признанию участников опроса, связаны с пандемией и возникшими из-за нее финансовыми и организационными сложностями.

Фото: Сергей Куксин
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По данным опроса, большинство тех, кто испытывал проблемы с оплатой труда, работают в сфере строительства (15%), недвижимости (15%) и промышленности (11%). Впрочем, ненамного меньше проблем с финансовым вознаграждением за труд испытывают рабочий персонал (10%) и представители сферы услуг (9%).

По самооценкам работающих, основная причина задержек выплат - "проблемы работодателей из-за коронавирусных ограничений". Такую формулировку назвали 49% опрошенных. 28% признали, что работодатели скрыли от них причины. Постоянные проблемы с выплатами зарплаты испытывают 14%. Всю зарплату, из тех, кто ее получает с опозданием, официально или "по белому" получают лишь 9%.

Правда, 74% участника опроса признали, что после задержек им зарплату выплатили полностью, 13% ответили, что им выплачивают иногда и не полностью. 12% опрошенных не смогли добиться выплат до сих пор.

По данным опроса, 42% ждали выплат вознаграждения за труд до двух недель, 35% - до месяца, 18% - до трех месяцев.

Экономика Работа Зарплата

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