Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Основатель Telegram, интернет-бизнесмен Павел Дуров, обрушился с критикой на популярный мессенджер WhatsApp, заявив о его небезопасности.

"Сообщения в WhatsApp оставались открытыми для потенциальных злоумышленников в течение многих лет", - написал он в своем канале, сославшись на материал Forbes, в котором говорится, что инвестор-миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль финансировал стартап, который мог взломать WhatsApp.

По мнению Дурова, в WhatsApp регулярно обнаруживаются новые проблемы безопасности, и "с момента создания WhatsApp почти не было момента, когда он был бы безопасным". Основатель Telegram подчеркнул, что за два года с того дня, когда он обратил внимание на эту проблему, ничего не изменилось.

"Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp так последовательно некомпетентна", - подчеркнул Павел Дуров. Он также отметил, что его детище, несмотря на большую сложность, не сталкивалось с такими серьезными проблемами безопасности.

Аудитория WhatsApp превышает 2,5 миллиарда активных пользователей в месяц. Мессенджер принадлежит компании Meta, в которую входят такие сервисы, как Facebook и Instagram. Число активных пользователей Telegram превышает 500 миллионов человек.