Пелевин, Басинский, Печейкин вошли в лонг-лист премии "Национальный бестселлер"

Премия "Национальный бестселлер" объявила длинный список претендентов на главный приз. Это 47 книг и рукописей, которые по мнению 47 номинаторов, являются наиболее значительными прозаическими произведениями, созданными на русском языке за прошедший год.

Теперь очередь за Большим жюри премии - до 5 апреля ему предстоит прочитать все произведения, выставить свои баллы и составить Короткий список, аргументировав свой выбор в письменных рецензиях. Собственно, это одна из главных отличительных особенностей "Нацбеста" - абсолютная открытость и прозрачность.

Как рассказал ответственный секретарь премии Владислав Толстов, номинаторы в этом году проявили чудеса организованности. У них была всего неделя, чтобы предложить своего кандидата, и все успели вовремя.

"Кто-то прислал номинацию, находясь на больничной койке. Кто-то бросил клич присылать интересные рукописи и героически перелопатил гору книг и рукописей, прежде чем остановился на окончательной кандидатуре. Сильнее всего нас поразил Дмитрий Григорьев, приславший свою номинацию с Эльбруса, из горного лагеря на высоте 4500 метров. Такое в истории "Нацбеста" происходит впервые!", - рассказывает Толстов.

Каждый номинатор постарался выдвинуть текст, который, по его мнению, может стать бестселлером, прекрасно при этом осознавая, что его кандидату придется соперничать с очень сильными конкурентами. Получившийся список приятно поражает своим разнообразием. Много по-настоящему хороших, интересных и талантливых текстов. Вот лишь несколько имен чьи книги безусловно заслуживают читательского внимания: Павел Басинский ("Подлинная история Анны Карениной"), Александр Снегирев ("Плохая жена хорошего мужа"), Дмитрий Данилов ("Саша, привет!") Виктор Пелевин ("Transhumanism In"), Евгения Некрасова ("Домовая любовь"), Вера Богданова ("Сезон отравленных плодов), Валерий Печейкин ("Стеклянный человек")…

"Давно не было в конкурсе столько текстов, номинированных на правах рукописи (возможно, на многих произвела впечатление история с прошлогодними номинантами, когда сразу два романа - "Стрим" Ивана Шипнигова и "Время рискованного земледелия" Даниэля Орлова "пришли в лонг" в виде рукописей и обрели издателей, пока работало Большое жюри)", - отметил еще одну особенность этого года Владислав Толстов.

Впрочем, это скорее следствие двух последних пандемийных лет, когда порушились многие издательские планы.

А вот на что стоит обратить внимание, так это на новые серии книг. Так, издательство Inspiria в прошлом году стало выпускать современную российскую прозу - и сразу несколько их книг оказались в длинном списке. Также номинаторы не обошли своим вниманием серию книг "Городская проза", которую в издательстве АСТ делает Игорь Воеводин.

Большому жюри придется не просто. Тем более, что из 20 человек девять - новички. Среди них известный книжный блогер Александр Чернов, известный 189 тысячам его подписчиков на Youtube как Uncle Shurik, а также культовый питерский рок-музыкант, основатель группы "НОМ" Андрей Кагадеев.

Уже совсем скоро мы увидим на сайте премии их первые рецензии и сможем поиграть в провидцев, пытаясь предсказать победителя.