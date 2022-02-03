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03.02.2022 21:55
Рубрика: В мире

Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ

Текст: Юрий Когалов
Фото: YAHYA NEMAH/EPA Фото: YAHYA NEMAH/EPA
Фото: YAHYA NEMAH/EPA

Пентагон обнародовал снимки с места проведения операции по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии. Как заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин, в ходе этой операции ИГ был нанесен серьезный удар.

В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети

Аль-Курейши находился на третьем этаже дома, когда к нему подобрались американские солдаты. Не желая сдаваться, он взорвал бомбу. Как видно на представленных Пентагоном снимках, третий этаж был полностью разрушен, первые два серьезно повреждены.

Как передает NBC News со ссылкой на очевидцев, сначала военные предложили всем находившимся в здании сдаться, призывы продолжались около получаса, затем началась стрельба, а потом раздался взрыв. В результате погибли как минимум 13 человек, в том числе женщины и дети (дом снимали несколько семей).

Аль-Курейши стал главарем ИГ в октябре 2019 года после того, как его предшественник Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе рейда США.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, на подготовку операции против Аль-Курейши ушло несколько месяцев.

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