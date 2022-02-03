Перенесший операцию Эдгард Запашный заболел коронавирусом

45-летний народный артист РФ Эдгард Запашный заболел коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

Известно, что у дрессировщика кашель и слабость - "как при гриппе". Лечится артист амбулаторно, уточнила представитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, гендиректором которого является Запашный.

При этом стоит напомнить, что ровно месяц назад артист перенес операцию, встретив Новый год в больнице. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и Эдгарда 5 января выписали.

Ранее дрессировщик перенес экстренную операцию на позвоночнике.