Фото: Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике

41-летний российский дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка, Заслуженный артист России Аскольд Запашный вновь оказался в больнице. Как сам дрессировщик рассказал в Instagram, разместив соответствующее фото, ему была сделана срочная операция на позвоночнике.

"Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии", - пишет артист. Напомнив, что перенес на позвоночнике уже пять операций.

По словам Запашного, сейчас он порядке - "спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека".

Артист обещает поклонникам быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй. "No pasaran!" - энергично заключил дрессировщик.

Аскольд Вальтерович Запашный родился в 1977 году в Харькове. Представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Выступает как дрессировщик хищных животных, жонглер, вольтижер, канатоходец, жонглер на сегвеях и акробат на роликах. Окончил с отличием Российскую академию театрального искусства - ГИТИС.

Автор идеи российского сериала "Маргарита Назарова" (2016), где также снялся в эпизодической роли. Сыграл в сказке "12 месяцев" - с Виторганом, Джигарханяном и Екатериной Гусевой.

Выступил режиссером, продюсером и сценаристом фэнтези "SиSтема. Шоу братьев Запашных", где снялся сам и снял ряд членов семьи. Данный фильм собрал в России 7 244 доллара.

Ранее сообщалось, что Аскольд попал с семьей в ДТП, а его брата Эдгарда чуть не разорвала тигрица Жанна.