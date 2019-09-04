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Фото: Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике

Новости
    04.09.2019, 11:26
Текст:   Олег Усков

41-летний российский дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка, Заслуженный артист России Аскольд Запашный вновь оказался в больнице. Как сам дрессировщик рассказал в Instagram, разместив соответствующее фото, ему была сделана срочная операция на позвоночнике.

"Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии", - пишет артист. Напомнив, что перенес на позвоночнике уже пять операций.

По словам Запашного, сейчас он порядке - "спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека".

Артист обещает поклонникам быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй. "No pasaran!" - энергично заключил дрессировщик.

Аскольд Вальтерович Запашный родился в 1977 году в Харькове. Представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Выступает как дрессировщик хищных животных, жонглер, вольтижер, канатоходец, жонглер на сегвеях и акробат на роликах. Окончил с отличием Российскую академию театрального искусства - ГИТИС.

Автор идеи российского сериала "Маргарита Назарова" (2016), где также снялся в эпизодической роли. Сыграл в сказке "12 месяцев" - с Виторганом, Джигарханяном и Екатериной Гусевой.

Выступил режиссером, продюсером и сценаристом фэнтези "SиSтема. Шоу братьев Запашных", где снялся сам и снял ряд членов семьи. Данный фильм собрал в России 7 244 доллара.

Ранее сообщалось, что Аскольд попал с семьей в ДТП, а его брата Эдгарда чуть не разорвала тигрица Жанна.

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