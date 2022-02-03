Первое издание "Слова о полку Игореве" выставили на аукцион

Фото: предоставлено аукционным домом "Литфонд"

Стартовая цена лота на аукционе "Литфонда" - 3 млн рублей. Торги пройдут 10 февраля. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба аукционного дома. Это библиографическая редкость - издание "Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича…", изданное в 1800-м году, приравнено к первому изданию "Слова". Библиограф Юрий Битовт писал: "Это первое издание "Слова о полку Игореве", сгоревшее во время московского пожара 1812 года вместе с оригиналом. Уцелевшие экземпляры представляют в настоящее время большую библиографическую редкость и имеют значение оригинала".

Кроме того, на этом же аукционе планируется продать первые две части сборника "Стихотворения" Александра Пушкина, вышедшие в 1829 году. Выпуск был задуман в четырех частях, но готовых стихотворений к этому времени хватило всего на две первые части, которые и увидели свет одна за другой в мае и июне 1829 года.

Также на торгах появятся книги из библиотеки графа Алексея Аракчеева. В каталоге торгов - "Альбом важнейших видов Амстердама" второй половины XVIII века с собственноручной надписью графа: "Собрание Естампов Представляющие виды Города Амстердама. Куплено в Голландии во время войны с французами 1813 год в декабре месяце".

Последний раз продажа автографа Аракчеева на книге состоялась около четырех лет назад на одном из аукционов "Литфонда", и цена за великолепный раритет тогда взлетела со 100 000 до 3 000 000 рублей. В этом году стартовая цена раритета - 350 000 рублей, а за сколько он уйдет, узнаем 10 февраля.