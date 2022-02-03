Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину

Появившаяся в американских СМИ информация о планах "вторжения" России на Украину - на этот раз с указанием предлога для таких действий - уже не первая. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС сообщения о данных американской разведки.

"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", - заметил Песков.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявил о наличии информации о том, что Россия якобы захочет сфабриковать предлог для "вторжения" - "инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения" и распространить эту видеозапись.