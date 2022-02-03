Песков рассказал о перспективах саммита "пятерки" Совбеза ООН

Саммит постоянных членов Совбеза ООН по-прежнему планируется провести, но дата этой встречи пока неизвестна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сама по себе тема саммита "пятерки" остается на нашей повестке дня, - заявил представитель Кремля, - но в прикладном плане результатов по определению возможных перспектив этой встречи нет".

Отвечая на уточняющий вопрос, поднимается тема гарантий безопасности в ходе бесед с лидерами Франции и Германии, Песков уточнил, что переговоры по данной тематике велись с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. "Другое дело, что эта тема постоянно затрагивалась и при двусторонних контактах. Президент Путин дает необходимые разъяснения", - сообщил пресс-секретарь президента.

Провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза ООН в январе 2020 года предложил Владимир Путин. Инициативу поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.

3 января сообщалось, что пять перечисленных государств выступили с заявлением о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия и взаимному ненацеливании ракет.