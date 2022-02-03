Песков рассказал о встрече Путина и Кадырова

Президент вчера, 2 февраля, встретился в Кремле с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова. Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики", - сообщил Песков. "Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались", - добавил он.

"Помимо всего прочего затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов", - также заметил пресс-секретарь президента.