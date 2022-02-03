Платформа "Мой экспорт" поможет быстро найти подрядчика

Новости

В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год 21:10
Кадастровая палата займется кадастровыми работами 20:58
Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса 20:52
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира 20:50
Путин обещал попробовать блины на Масленицу 20:44
Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи 20:29
В центре Москвы загорелся Богоявленский собор 20:27
Львова-Белова: В РФ острый дефицит специалистов для социальной адаптации детей 20:20
Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Киеве 20:13
В Подмосковье загорелась крупная фабрика 20:13
Глава СПЧ: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными 20:07
Легойда: Верующие считают матерную брань греховной 20:04
Владелец сети Westfalika допустил фактический дефолт по облигациям 20:01
В Ростуризме обещают вдвое удешевить туры по России за счет чартеров 19:56
Главы МИД РФ и КНР высоко оценили состояние стратегического партнерства 19:52
Третьяк назвал задачи российских хоккеистов на Олимпиаде 19:51
В Петербурге избившего коллегу экс-полицейского отправили под домашний арест 19:49
Лавров и Ван И назвали бойкот ОИ доказательством попыток политизации спорта 19:48
Путин: Эксперимент с электронными рецептами дает хорошие результаты 19:41
В Африке распространяется подвид "омикрона", который трудно обнаружить 19:38
Путин поддержал идею отмены уголовного преследования заплативших недоимки 19:28
"Спартак" включил Николсона и Мартинса в заявку на Лигу Европы 19:23
Путин: Мы обязаны учитывать эпидситауцию, приглашая специалистов из-за рубежа 19:15
В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети 19:11
Петербургские ученые назвали дату пика заболеваемости COVID-19 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 20:11
Рубрика: Экономика

Платформа "Мой экспорт" поможет быстро найти подрядчика

Текст: Захар Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
На цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра в конце прошлого года заработал новый сервис для быстрого и эффективного поиска профессиональных подрядчиков для компаний, которые занимаются поставками товаров за рубеж.

Для тех, кто собрался продавать и перевозить товары в другую страну, важно найти проверенного подрядчика. Новый сервис поможет в этом - отобрать партнера со справедливой рыночной стоимостью услуг, который вовремя доставит товар в целости и сохранности.

Фото: iStock
Юристы рассказали, как защитить бизнес-идеи

Для этого надо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету. Кстати, на это потребуется не более 15 минут. Услуга предоставляется бесплатно. Далее на сайте появятся список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта. Достаточно указать товары, и сервис сам подберет наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, других ведомств. В системе также собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности.

Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию. Отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты. Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые Российский экспортный центр (РЭЦ) формирует в момент аккредитации.

"Мы создали маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, найти друг друга, - рассказывает гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина. - Главное отличие от простой поисковой системы - стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга".

Предоставляя услуги в цифровом фор­мате, мы избавляем предпринимателей от беготни по инстанциям 

По словам вице-президент АО "РЭЦ" Алексея Михайлика, в системе "одно окно" можно заказать у аккредитованных провайдеров логистические, юридические услуги, получить помощь в экспорте через маркетплейсы. "До конца 2022 года планируется запустить еще четыре сервиса, - сообщил он. - Планируем, что число пользователей системы к этому сроку станет не менее шести тысяч. Мы снимаем административные барьеры, предоставляя услуги и поддержку в цифровом формате. И позволяем предпринимателям сэкономить время и деньги. Лишаем их квестов, связанных с беготней по разным инстанциям".

Справка "РГ"

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно" для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Он направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. 7,4 процента - таков его рост по итогам первого полугодия 2021 года в ценах 2020 года.

Экономика Бизнес Крупные компании

Главное сегодня

Путин поручил подготовить предложения по программе утилизации автомобилей
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира
Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
В ФОМС рассказали, сколько стоит лечение COVID-19