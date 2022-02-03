Платформа "Мой экспорт" поможет быстро найти подрядчика

На цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра в конце прошлого года заработал новый сервис для быстрого и эффективного поиска профессиональных подрядчиков для компаний, которые занимаются поставками товаров за рубеж.

Для тех, кто собрался продавать и перевозить товары в другую страну, важно найти проверенного подрядчика. Новый сервис поможет в этом - отобрать партнера со справедливой рыночной стоимостью услуг, который вовремя доставит товар в целости и сохранности.

Для этого надо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету. Кстати, на это потребуется не более 15 минут. Услуга предоставляется бесплатно. Далее на сайте появятся список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта. Достаточно указать товары, и сервис сам подберет наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, других ведомств. В системе также собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности.

Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию. Отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты. Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые Российский экспортный центр (РЭЦ) формирует в момент аккредитации.

"Мы создали маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, найти друг друга, - рассказывает гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина. - Главное отличие от простой поисковой системы - стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга".

Предоставляя услуги в цифровом фор­мате, мы избавляем предпринимателей от беготни по инстанциям

По словам вице-президент АО "РЭЦ" Алексея Михайлика, в системе "одно окно" можно заказать у аккредитованных провайдеров логистические, юридические услуги, получить помощь в экспорте через маркетплейсы. "До конца 2022 года планируется запустить еще четыре сервиса, - сообщил он. - Планируем, что число пользователей системы к этому сроку станет не менее шести тысяч. Мы снимаем административные барьеры, предоставляя услуги и поддержку в цифровом формате. И позволяем предпринимателям сэкономить время и деньги. Лишаем их квестов, связанных с беготней по разным инстанциям".

Справка "РГ"

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно" для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Он направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. 7,4 процента - таков его рост по итогам первого полугодия 2021 года в ценах 2020 года.