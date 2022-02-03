Появился новый способ наживы на пожилых людях - под видом ренты

Пожилая жительница Москвы стала жертвой нового вида обмана: мошенник забрал у нее квартиру, обещая взамен душевное тепло и заботу. Но, как оказалось, заботился он только о себе.

Некий молодой человек договорился с москвичкой Ниной Васильевной, что будет за ней ухаживать до конца ее дней. За это ему была обещана вторая квартира пенсионерки. После устной договоренности добрый гражданин повел пожилую женщину в МФЦ, чтобы официально оформить отношения.

Хотя это изначально был неправильный адрес. По сути, молодой человек и пенсионерка договорились о пожизненной ренте. А такой договор оформляется исключительно у нотариуса. Если кто-то зовет в другое место, чтобы утрясти формальности, можно не сомневаться - он мошенник. В данном случае мужчина оформил договор купли-продажи. В нюансы документа, который Нина Васильевна подписала в МФЦ, она не вдавалась. Объяснять специально всю суть происходящего местные сотрудники тоже не стали - они и не обязаны этого делать.

Спустя время уже потерявшая квартиру женщина все-таки заметила в документах нечто странное - сумму в 5 миллионов рублей, которая непонятно откуда взялась и которую она, конечно, не получала. Молодой человек объяснил, что это все формальности, которые ничего не значат. А вскоре он перестал соблюдать устные договоренности об уходе за своей благодетельницей и куда-то исчез. Пенсионерка, конечно, не оказалась на улице, так как квартира была второй. Тем не менее теперь у нее ни денег, ни дополнительных метров.

Эксперты предупреждают: такова новая форма мошенничества. Схема, которую использовал молодой человек, довольно простая и, к сожалению, набирающая популярность. В ее основе - умение втереться в доверие к пожилому человеку и... простая письменная форма. С ее помощью, то есть буквально составив договор на коленке, можно переоформить недвижимость на другого человека. Это может быть и купля-продажа, и дарение. Никто не будет разбираться, понимает ли собственник, на какую сделку он идет и знает ли о правовых последствиях подписываемого договора. Более того, никто не будет и отвечать за исход такой сделки - вся ответственность ложится на плечи ее участников. Потому эксперты давно говорят о необходимости введения обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью. Но это к слову.

Как показывали недавние социологические исследования, число одиноких пожилых россиян составляет около 7 миллионов человек. Очевидно, что многие из них нуждаются в чьей-то помощи, причем на постоянной основе. Найти добровольцев среди родни или оплатить профессиональную сиделку могут не все. Поэтому порой помощниками для одиноких стариков становятся абсолютно посторонние люди. Для таких ситуаций в законе предусмотрена возможность заключать договор ренты. Оформить договор ренты можно только у нотариуса. При ренте на недвижимость накладывается обременение, которое в обязательном порядке фиксируется в Росреестре. Поэтому рентоплательщик не сможет тайно продать квартиру.