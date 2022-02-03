Поликлиники начнут работать по новым правилам

В этом году финансирование поликлиник увеличится почти на сто миллиардов рублей. При этом к ним начнут предъявлять новые требования. Об этом сообщила в интервью "РГ" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

Минздрав России совместно с регионами реализует программу модернизации первичного звена. Она предусматривает организационные и материально-технические мероприятия, направленные на улучшение работы поликлиник.

"С 2022 года будут применяться единые для всей России подходы к оценке показателей результативности деятельности медицинских организаций, которые будут учитываться при оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования", - говорит Елена Чернякова.

Так, медорганизации первичного звена, доказавшие эффективность своей работы и выполняющие не менее 85% от распределенного объема медицинской помощи, получат дополнительное финансирование.

"С применением этого подхода медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут получать финансирование, зависящее не только от количества прикрепленного населения или количества оказанных услуг, как ранее, но и от показателей здоровья людей, прикрепленных к ним", - продолжила Елена Чернякова.

Создаются условия для финансовой заинтересованности медицинских работников поликлиник в раннем выявлении заболеваний, их качественном лечении, уровне здоровья людей, продолжительности жизни пациентов. Финансово поощряться будет профилактическая работа, принятие мер по замедлению темпов прогрессирования заболеваний и недопущение развития тяжелых форм течения заболеваний и их осложнений, требующих оказания экстренной помощи.

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