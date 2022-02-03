Поликлиники начнут работать по новым правилам

Новости

Песков рассказал о перспективах саммита "пятерки" Совбеза ООН 13:32
Сенатор Умаханов: Хадж в этом году проведут в соответствии с эпидобстановкой 13:30
Песков назвал причину участия Путина в публичных мероприятиях без маски 13:29
Песков: В Кремле не заметили изменений в риторике США по Украине 13:23
Путин поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии 13:15
Песков рассказал о встрече Путина и Кадырова 13:12
Шойгу: Переброска войск на учения в Беларусь организована блестяще 13:10
Песков: Запрет Германии на вещание RT DE - посягательство на свободу слова 13:06
Доля доллара во взаимных расчетах стран ЕАЭС снизилась до 20% 13:03
Захарова анонсировала принятие ответных мер на запрет RT DE в Германии 12:46
Лидеры Мозамбика и Танзании встретились для обсуждения борьбы с терроризмом 12:45
Климатические катастрофы принесли Европе ущерб в 520 миллиардов евро 12:43
Посол РФ в Японии Галузин ответил на критику американского коллеги по теме Курил 12:31
22-летнего рэпера Tdott Woo застрелили на пороге собственного дома 12:29
Импорт России в январе вырос на 37,2% 12:27
Лукашенко сформулировал цели белорусско-российских учений 12:24
Росгвардия готовится к проведению учения "Заслон-2022" 12:16
Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные 12:10
Facebook потеряет 10 млрд долларов из-за действий Apple 12:06
У жителей Подмосковья появился еще один способ записи к врачу 11:56
Больше 70 человек пострадали от отравления наркотиками в Аргентине 11:54
Представитель ДНР: Киев ограничил выезд из страны гражданам призывного возраста 11:50
Скончался последний участник Московского народного ополчения 11:39
В Москве началось прощание со сценаристом Виктором Мережко 11:38
В Ярославле изъяли 30 килограммов наркотиков 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 12:00
Рубрика: Общество

Поликлиники начнут работать по новым правилам

Текст: Марина Гусенко
В этом году финансирование поликлиник увеличится почти на сто миллиардов рублей. При этом к ним начнут предъявлять новые требования. Об этом сообщила в интервью "РГ" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Минздрав России совместно с регионами реализует программу модернизации первичного звена. Она предусматривает организационные и материально-технические мероприятия, направленные на улучшение работы поликлиник.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Мишустин выделил 7,3 млрд на бесперебойную работу поликлиник

"С 2022 года будут применяться единые для всей России подходы к оценке показателей результативности деятельности медицинских организаций, которые будут учитываться при оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования", - говорит Елена Чернякова.

Так, медорганизации первичного звена, доказавшие эффективность своей работы и выполняющие не менее 85% от распределенного объема медицинской помощи, получат дополнительное финансирование.

"С применением этого подхода медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут получать финансирование, зависящее не только от количества прикрепленного населения или количества оказанных услуг, как ранее, но и от показателей здоровья людей, прикрепленных к ним", - продолжила Елена Чернякова.

Создаются условия для финансовой заинтересованности медицинских работников поликлиник в раннем выявлении заболеваний, их качественном лечении, уровне здоровья людей, продолжительности жизни пациентов. Финансово поощряться будет профилактическая работа, принятие мер по замедлению темпов прогрессирования заболеваний и недопущение развития тяжелых форм течения заболеваний и их осложнений, требующих оказания экстренной помощи.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ".

Общество Здоровье Экономика Страхование Правительство Минздрав Реформа здравоохранения

Главное сегодня

Захарова анонсировала принятие ответных мер на запрет RT DE в Германии
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с COVID-19
Посольство РФ назвало позитивным сигналом позицию госдепа по Минским соглашениям
Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов