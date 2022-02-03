Популярный певец Мика станет ведущим "Евровидения"-2022

Впервые за долгие годы конкурс станет вести успешный хит-мейкер и певец - Мика. Мастер звонких мелодий, среди которых Relax, Take It Easy, Rain и Grace Kelly безусловно, придаст "Евровидению" дополнительный задор, позитив и внимание телезрителей. Да и двое других будущих ведущих конкурса интересны и притягательны.

Европейский вещательный союз объявил, что вести главный европейский конкурс песни на этот раз будут трое: Мика, певица Лаура Паузини и телеведущий итальянского канала RAI Алессандро Каттелан.

Певец и композитор Мика уже поделился восторженными впечатлениями от назначения:

- Я смотрел "Евровидение" с детства, вся семья собиралась на Гранд-финал. Раз в год более 40 стран разделяют одни и те же эмоции, независимо от истории и политической ситуации: их объединяет музыка. И это притягательная честь быть одним из ведущих церемонии.

Многие поклонники поп-музыки уже начали заново переслушивать его хиты, собирающие в интернете от 15 до 115 миллионов просмотров.

Между тем

Благодаря победе на предыдущем конкурсе итальянской группы Maneskin, "Евровидение" пройдет в Италии, в городе Турине.

Полуфиналы - 10 и 12 мая. Финал - 14 мая. Участник от России пока не выбран.