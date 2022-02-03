Посольство РФ назвало позитивным сигналом позицию госдепа по Минским соглашениям

В МИД России назвали позитивным сигналом позицию госдепа США по Минским соглашениям. Ранее Нэд Прайс, возглавляющий пресс-службу американского внешнеполитического ведомства, заявил о необходимости полной реализации Минских договоренностей. Только так можно мирным путем решить проблему на юго-востоке Украины.

В то же время российское посольство в столице США опубликовало в Facebook комментарий, в котором подчеркивается, что Вашингтон по-прежнему старается обвинить Москву в срыве достигнутых договоренностей. Но РФ не является стороной конфликта, поэтому "главная задача - заставить украинские власти выполнять свои обязательства", добавили дипломаты.

По их мнению, с Киевом надо работать. Но не так, как это происходит сейчас. В посольстве уверены - поставки американского оружия Украине только подталкивает власти страны к военному решению проблемы.