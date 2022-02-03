Постпред РФ Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на запрет RT DE в Германии

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что подобный шаг немецких властей, как запрет RT DE в ФРГ, вынуждает Россию принять ответные меры против немецких СМИ, представленных в РФ. Такое заявление было сделано в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

Постпред призвал представителя Организации по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру незамедлительно и публично отреагировать на запрет медиарегулятором ФРГ вещания телеканала RT DE на территории Германии: "Молчание провоцирует разжигателей информационной войны на дальнейшую эскалацию и не делает чести нашей Организации", - добавил Лукашевич.

"Ответственность за создание "разделительных линий" в информационном пространстве Европы лежит полностью на немецкой стороне, - подчеркнул постпред РФ.