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03.02.2022 19:17
Рубрика: В мире

Премьер Индии стал лидером и в YouTube

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Премьер Индии Нарендра Моди в свои 72 года оказался самым популярным из лидеров стран в YouTube. На днях число его подписчиков в этой соцсети превысило 10 миллионов человек.
Премьер Индии Нарендра Моди - отличный оратор, умеющий привлекать аудиторию, в том числе и в социальных сетях. Фото: Gettyimages Премьер Индии Нарендра Моди - отличный оратор, умеющий привлекать аудиторию, в том числе и в социальных сетях. Фото: Gettyimages
Премьер Индии Нарендра Моди - отличный оратор, умеющий привлекать аудиторию, в том числе и в социальных сетях. Фото: Gettyimages

Для сравнения, у президента Бразилии Жаира Болсонару - 3,6 миллиона подписчиков, у президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора - 3,07 миллиона, у президента Индонезии Джоко Видодо - 2,8 миллиона подписчиков на YouTube. В самой Индии ближайший конкурент Моди, глава оппозиционного Индийского конгресса Рахул Ганди, набрал лишь 5,25 миллиона подписчиков.

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Надо отметить, что и в других соцсетях индийский премьер - на лидирующих позициях. Моди, конечно, не певица Бейонсе с ее 194 миллионами поклонников в Instagram, но у его аккаунта в этой соцсети 42,9 миллиона фолловеров, больше чем у любого другого президента или премьера в мире (следом идут с большим отрывом Видодо, Обама и Трамп). Более того, и в Twitter Моди имеет 75,3 миллиона подписчиков у своего личного аккаунта и опережает Папу Франциска (51,2 миллиона). А если учесть, что у Моди есть еще Twitter-аккаунт с 46,6 миллиона читателей, то, возможно, он и в этой соцсети на первом месте. В Facebook у Моди 46 с лишним миллионов отметок "нравится", это тоже первое место среди лидеров различных стран.

Моди выступает в образе мудрого и доброго гуру

В чем же причина популярности уже немолодого Моди в соцсетях? Как считает руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, "большое число подписчиков Моди объясняется тем, что на него подписываются прежде всего индийцы, которых в мире без малого полтора миллиарда". Кроме того, пояснил эксперт "РГ", в Индии средний класс очень политизирован, поэтому любое выступление Моди привлекает широкое внимание.

"Плюс, - отмечает Куприянов, - Моди - отличный оратор, который чувствует аудиторию и верно подбирает слова". В своих выступлениях, кстати, довольно длинных, Моди выступает в образе мудрого и доброго гуру, который подробно и доступно рассказывает о проблемах и путях их решения.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Компании Информационные технологии YouTube

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