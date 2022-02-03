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03.02.2022 11:33

Путин рассказал о зимних ОИ и российско-китайских отношениях

Текст: Константин Щепин ("Россия-Китай: главное")
Президент России Владимир Путин выступил в поддержку честной игры как на предстоящих в Пекине "белых" ОИ, так и в международных отношениях. В преддверии визита в КНР глава российского государства дал интервью генеральному директору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.

Это уже второе интервью российского президента главе крупнейшей медийной структуры КНР. В 2018 году - спустя месяц после очередной инаугурации - Владимир Путин в эксклюзивном интервью Шэнь Хайсюну отметил, что "придает большое значение сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится и Китайская Народная Республика".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Как спорт помогает развитию китайско-российских отношений

Подобный тон поддержан и в нынешней беседе. Глава российского государства подчеркнул, что российско-китайское партнерство "устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры и не направлено против кого-либо; в его основе - уважение и учет коренных интересов друг друга, приверженность международному праву". "Атмосфера политического доверия… позволила нашим странам выстроить эффективную многоуровневую структуру межгосударственного сотрудничества", - напомнил Путин в преддверии прибытия в Пекин.

Высокий уровень доверия в российско-китайских отношениях - это не просто слова высшего государственного руководителя. В народе считают так же, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного информационной службой мобильного приложения "Россия-Китай: главное". За дальнейшее усиление двустороннего партнерства высказались 87 процентов китайских и 72,6 процента российских респондентов. Утверждение о том, что Россия и Китай работают на благо международных отношений и глобальной стабильности, в разной степени поддержали 98 процентов китайских и 91 процент российских участников опроса.

4 февраля в китайской столице российский президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии зимних Олимпийских игр. Путин дал понять, что его присутствие на открытии пекинской "белой" Олимпиады - логичное продолжение славных традиций спортивного сотрудничества между двумя странами. Действительно, "олимпийские визиты" уже стали хорошей традицией в российско-китайских отношениях. Так, Владимир Путин в должности премьера присутствовал на открытии Олимпиады-2008 в Пекине. В 2014-м году открывать зимнюю Олимпиаду в Сочи приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Тема спорта постоянно прослеживается и в ходе "неолимпийского" общения глав государств. Так, в 2018 году в китайском Тяньцзине Владимир Путин и Си Цзиньпин посмотрели хоккейный матч юниорских команд России и Китая. Тогда один из российских юниоров заявил о мечте сыграть на зимних ОИ в Пекине, а Путин сказал, что у китайского хоккея - хорошее будущее. Лидеры двух стран говорили о намерении укрепить сотрудничество по зимним видам спорта.

Нынешний визит не станет кульминацией двустороннего спортивного сотрудничества, которому еще расти и расти, уверен российский президент. "Значимым, ярким явлением в жизни наших двух стран, безусловно, станет проведение в 2022-2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, о чем мы с председателем Си Цзиньпином объявили в декабре 2021 года. В его программе - порядка 500 различных мероприятий в сфере массового и молодежного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров. Наиболее успешные из них будут переведены на регулярную основу", - сообщил Путин в интервью главе Медиакорпорации Китая.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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