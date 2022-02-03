При обрушении шахты в Афганистане погибло 10 человек

Инцидент произошел 2 февраля на угольной шахте Ченарак в городе Баглан. По сообщению местных СМИ, погибло по меньшей мере 10 человек. Причиной обрушения стали проливные дожди.

На месте происшествия ведутся работы по извлечению тел погибших шахтеров. Губернатор района Нахрин, где находится шахта, подтвердил факт произошедшего и заявил, что в район поисков выживших отправлены дополнительные силы.

Это уже не первое обрушение шахты Ченарак, приведшее к человеческим жертвам. Так, в апреле 2021 года при аварии погибло 4 афганских шахтера.