Программисты не нужны? Нейросеть научилась писать код не хуже человека

Система искусственного интеллекта AlphaCode способна создавать программный код на уровне среднего человека. Это выяснилось в ходе тестирования, которое провела компания DeepMind.

В конкурсе, проходившем на платформе Codeforces, искусственный интеллект AlphaCode продемонстрировал свои способности к критическому мышлению, знанию логики, алгоритмов, а также пониманию естественного языка, говорится в пресс-релизе DeepMind. Организаторы отметили, что система "пишет компьютерные программы на конкурентоспособном уровне".

"Могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был настроен скептически, потому что даже в простых соревновательных задачах часто требуется не только реализовать алгоритм, но и (и это самое сложное) его придумать", - заявил основатель Codeforces Майк Мирзаянов.

AlphaCode проходил "обучение" на общедоступном коде с GitHub. В результате искусственный интеллект научился самостоятельно находить решения для поставленных перед ним задач и смог войти в 54 процента лучших участников (все участники, кроме AlphaCode, были реальными людьми).