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Программисты не нужны? Нейросеть научилась писать код не хуже человека

Текст:   Антон Благовещенский
03.02.2022,  
14:54
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Система искусственного интеллекта AlphaCode способна создавать программный код на уровне среднего человека. Это выяснилось в ходе тестирования, которое провела компания DeepMind.

В конкурсе, проходившем на платформе Codeforces, искусственный интеллект AlphaCode продемонстрировал свои способности к критическому мышлению, знанию логики, алгоритмов, а также пониманию естественного языка, говорится в пресс-релизе DeepMind. Организаторы отметили, что система "пишет компьютерные программы на конкурентоспособном уровне".

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"Могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был настроен скептически, потому что даже в простых соревновательных задачах часто требуется не только реализовать алгоритм, но и (и это самое сложное) его придумать", - заявил основатель Codeforces Майк Мирзаянов.

AlphaCode проходил "обучение" на общедоступном коде с GitHub. В результате искусственный интеллект научился самостоятельно находить решения для поставленных перед ним задач и смог войти в 54 процента лучших участников (все участники, кроме AlphaCode, были реальными людьми).

искусственный интеллект
Фото: JANEK SKARZYNSKI/ AFP
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