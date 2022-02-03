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03.02.2022 19:41
Рубрика: Власть

Путин: Эксперимент с электронными рецептами дает хорошие результаты

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин поддержал введение электронных рецептов и создание нормативной базы для их использования.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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"Эксперимент с электронными рецептами развивается и в целом показывает хорошие результаты", - заявил глава государства на встрече с членами организации "Деловая Россия". При этом он отметил, что понимает "опасения, которые высказывали сотрудники министерства здравоохранения".

По мнению главврача больницы в Коммунарке, члена высшего совета "Единой России" Дениса Проценко, надо в ближайшее время принять федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в медицине. Тем более что часть регионов, например - Москва, уже практикует и электронные рецепты, и электронные больничные листы.

Он также предложил дать врачам возможность принимать пациентов и выписывать им рецепты дистанционно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал предложение одного из участников встречи продлить действие рецептов на лекарства до 180 дней для всех пациентов, не только льготников. Он также высказался за создание "единого реестра назначений", это позволит получить рецепт в одном регионе, а лекарство купить в другом. При этом глава минздрава уточнил, что дистанционно нельзя будет выписать наркотические средства, их прекурсоры и препараты с особым режимом хранения.

Что же касается обычных лекарств, то президент попросил Дениса Проценко "контролировать по линии партии" процесс разработки необходимых правовых актов в сжатые сроки. "Уверен, мы сделаем все, о чем сейчас договорились", - заключил Путин.

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