Путин и Фернандес проводят переговоры без социальной дистанции

Владимир Путин в Кремле начал переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Перед началом разговора главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись. И в отличие от предыдущих международных встреч, российский лидер беседовал с Фернандесом без социальной дистанции: президентов разделял лишь небольшой столик.

В декабре привитый "Спутником" лидер Аргентины получил бустерную дозу вакцины.

Как сообщали ранее в Кремле, Путин и Фернандес в ходе переговоров обсудят состояние российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также совместную борьбу с коронавирусом.