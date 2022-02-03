Путин: Мы обязаны учитывать эпидситауцию, приглашая специалистов из-за рубежа

Власти РФ понимают сложности, возникающие у российских предприятий, приглашающих специалистов из-за рубежа в условиях пандемии, но здесь надо учитывать рекомендации эпидемиологов, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с членами организации "Деловая Россия" его попросили ускорить процедуру оформления въезда иностранных специалистов. По словам одного из участников, даже при поддержке профильного министерства это занимает до двух-трех месяцев.

"Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов", - отметил Владимир Путин и добавил, что власти уже идут по пути "либерализации использования иностранной рабочей силы".

Он также указал, что проблемы с въездом иностранцев возникают в разных отраслях, но более всего - в строительной.