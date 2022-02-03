Президент РФ Владимир Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке. Об этом он заявил на совместном подходе к журналистам по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

Путин отметил, что вот уже более 150 лет страны объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учете интересов друг друга.

"По многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета независимости и невмешательства во внутренние дела других государств", - также добавил российский президент.

Путин сообщил, что они с президентом Аргентины условились продолжать координировать усилия по ключевым многосторонним международным вопросам, в том числе в ООН. "Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений, имея в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и южноамериканский общий рынок", - сказал Путин и добавил, что страны будет теснее взаимодействовать в группе G20.