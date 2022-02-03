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03.02.2022 19:04
Рубрика: Власть

Путин назвал условие списания регионам долгов перед Федерацией

Текст: Галина Мисливская
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил списывать долги перед федеральным бюджетом тем регионам, которые направляют средства на инвестиции. Такую идею глава государства высказал на встрече с членами организации "Деловая Россия". Минфин, по его словам, инициативу поддерживает.

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Президента спросили о поддержке инвестиций в регионах, в том числе через инвестиционные налоговые кредиты. "То, что надо совершенствовать инструменты поддержки и инвестиционной деятельности в регионах, это абсолютно верно", - отметил Владимир Путин.

"Инвестиционные налоговые кредиты работают, но не так эффективно, как нам бы хотелось", - добавил он. В частности, из 5 млрд рублей, предусмотренных на эти цели в прошлом году, использовано всего 800 млн рублей, указал глава государства.

По его мнению, дополнительная накачка регионов кредитами неоправданна. "Но есть другой инструмент", - заявил Путин. Сейчас субъектам предоставляются рассрочки на погашение долгов, напомнил он. "Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть Федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности", - считает глава государства.

По его словам, "Минфин с этим согласен", с главой ведомства Антоном Силуановым вопрос уже обсуждали. "Вот это возможно, и, на наш взгляд, это эффективная мера поддержки", - резюмировал Путин.

Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Президент Правительство Минфин

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