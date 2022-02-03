Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи

Компании, которые создаются по франшизе, могут получить новые меры господдержки. Такие предложения прозвучали на встрече президента с представителями "Деловой России", и он поручил профильным министерствам их обсудить.

"Это действительно хороший очень инструмент для стартапов. Бренд, небольшая финансовая поддержка - это действительно хорошая вещь", - сказал Владимир Путин, комментируя модель передачи технологий работы и марки больших компаний мелким энергичным предприятиям.

На встрече прозвучало предложение предусмотреть субсидирование ставки по кредитам и части затрат на покупку оборудования таким компаниям - франчайзи. "Если чего-то не хватает дополнительно, давайте подумаем", - отреагировал президент и поручил Минэкономразвития с Минфином проработать эту тему.