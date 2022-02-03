Путин обещал попробовать блины на Масленицу

Президент согласился отведать блинов одного из отечественных ресторанов на Масленицу. С таким приглашением к главе государства обратился руководитель одной из крупных российских ресторанных сетей на встрече с представителями "Деловой России".

"Обязательно попробую ваши блины", - улыбнулся Владимир Путин. "Наши отечественные бренды должны развиваться, и не просто развиваться, а иметь определенные конкурентные преимущества перед крупными международными компаниями-монополистами, которые, безусловно, имеют преимущества в силу целого ряда обстоятельств", - сказал он.

"Сейчас это особенно актуально, тем более что большое количество наших отечественных компаний готовы к этой конкуренции, им нужно только дать возможность делать это добросовестно", - подчеркнул президент.