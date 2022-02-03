Путин обсудил с президентом Аргентины вакцины и возможности для сотрудничества

Новости

Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину 22:29
Володин ответил на возмущение ФРГ по поводу запрета Deutsche Welle в РФ 22:26
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года 22:16
Гол Алипа принес "Зениту" победу в матче против "Мидтьюлланна" 22:15
Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии 22:07
ВОЗ пока не известна тяжесть заболевания при новом подвиде "омикрона" 22:02
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ 21:55
Роспотребнадзор: Чаще всего заражаются "омикроном" люди 20-30 лет 21:34
В Москве ликвидирован пожар в Богоявленском соборе 21:31
Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне" 21:26
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW 21:24
С начала пандемии более 49 тысяч человек в ВС РФ вылечили от коронавируса 21:20
В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год 21:10
Кадастровая палата займется кадастровыми работами 20:58
Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса 20:52
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира 20:50
Путин обещал попробовать блины на Масленицу 20:44
Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи 20:29
В центре Москвы загорелся Богоявленский собор 20:27
Львова-Белова: В РФ острый дефицит специалистов для социальной адаптации детей 20:20
Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Киеве 20:13
В Подмосковье загорелась крупная фабрика 20:13
Глава СПЧ: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными 20:07
Легойда: Верующие считают матерную брань греховной 20:04
Владелец обувной сети Westfalika допустил дефолт по облигациям 20:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 21:31
Рубрика: Власть

Путин обсудил с президентом Аргентины вакцины и возможности для сотрудничества

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", а сейчас там решается вопрос о регистрации "Спутника M" для подростков. Об этом Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
В Аргентине ценят помощь России в борьбе с пандемией, заявил Альберто Фернандес на встрече с Владимиром Путиным. Фото: РИА Новости В Аргентине ценят помощь России в борьбе с пандемией, заявил Альберто Фернандес на встрече с Владимиром Путиным. Фото: РИА Новости
В Аргентине ценят помощь России в борьбе с пандемией, заявил Альберто Фернандес на встрече с Владимиром Путиным. Фото: РИА Новости

Беседа президентов прошла в четверг в Кремле, и что важно - без социальной дистанции. Путин и Фернандес в начале переговоров пожали друг другу руки и обнялись, а после начали переговоры за небольшим круглым столом.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине

"Давно собирались провести эту очную встречу. К сожалению, не удавалось это сделать в связи с эпидемиологическими обстоятельствами", - сказал президент России и отметил, что ранее они виделись во время Международного форума памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле в январе 2020 года.

Российский лидер поблагодарил своего коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". "Сегодня первый контракт практически выполнен уже. Из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину. Развернуто производство "Спутника V" на площадках в Аргентине. Более 6 миллионов уже произведено", - сказал Путин. "Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до, по-моему, 17 лет", - добавил российский президент.

Путин поздравил президента Аргентины с масштабной вакцинацией в стране: почти 78% процентов населения привито. "Это очень хороший результат", - отметил российский президент. В Аргентине ценят помощь Москвы в борьбе с пандемией, заявил в свою очередь Фернандес. "Вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные", - сказал он.

Развернуто производство "Спутника V" на площадках в Аргентине - уже выпущено более шести миллионов доз

Фернандес напомнил, что сам лично получил две дозы "Спутника V" и потом подождал третьей дозы, чтобы сделать бустер. "Я тоже", - отреагировал Путин. Президент Аргентины отметил, что республика стала плацдармом для распространения российских антиковидных вакцин в Эквадор, Перу и Парагвай.

Лидеры также обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Путин заявил, что хотя странам еще многое предстоит сделать на этом пути, но за прошлый год товарооборот между РФ и Аргентиной вырос в полтора раза. "Темп хороший", - отметил российский лидер. Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал в свою очередь Фернандес. По словам аргентинского президента, у его страны и России значительный задел для углубления и расширения сотрудничества. Фернандес также рассказал, что Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, поскольку у страны серьезный внешний долг.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Путин назвал условие списания регионам долгов перед Федерацией

"С 90-х годов прошлого века Аргентина очень ориентировалась на США. Собственно, наша экономика зависит во многом от этой страны и от наших отношений с США. Задолженность возникла перед Международным валютным фондом из-за этих отношений", - сказал он. "Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - заявил президент Аргентины.

Путин выразил надежду на продолжение личных контактов в обеих странах и сообщил, что сразу после переговоров они вместе с президентом Аргентины полетят в Пекин, где оба будут участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

На совместном подходе к журналистам Владимир Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнеров в Латинской Америке. "По многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств", - сказал российский лидер. Путин также сообщил, что они с президентом Аргентины условились продолжать координировать усилия по ключевым многосторонним международным вопросам, в том числе в ООН. "Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений, имея в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и южноамериканский общий рынок", - сказал Путин и добавил, что страны будут теснее взаимодействовать в группе G20.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Аргентина Президент РГ-Видео Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин поручил подготовить предложения по программе утилизации автомобилей
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW
Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне"
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году