Путин обсудил с президентом Аргентины вакцины и возможности для сотрудничества

Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", а сейчас там решается вопрос о регистрации "Спутника M" для подростков. Об этом Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Беседа президентов прошла в четверг в Кремле, и что важно - без социальной дистанции. Путин и Фернандес в начале переговоров пожали друг другу руки и обнялись, а после начали переговоры за небольшим круглым столом.

"Давно собирались провести эту очную встречу. К сожалению, не удавалось это сделать в связи с эпидемиологическими обстоятельствами", - сказал президент России и отметил, что ранее они виделись во время Международного форума памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле в январе 2020 года.

Российский лидер поблагодарил своего коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". "Сегодня первый контракт практически выполнен уже. Из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину. Развернуто производство "Спутника V" на площадках в Аргентине. Более 6 миллионов уже произведено", - сказал Путин. "Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до, по-моему, 17 лет", - добавил российский президент.

Путин поздравил президента Аргентины с масштабной вакцинацией в стране: почти 78% процентов населения привито. "Это очень хороший результат", - отметил российский президент. В Аргентине ценят помощь Москвы в борьбе с пандемией, заявил в свою очередь Фернандес. "Вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные", - сказал он.

Развернуто производство "Спутника V" на площадках в Аргентине - уже выпущено более шести миллионов доз

Фернандес напомнил, что сам лично получил две дозы "Спутника V" и потом подождал третьей дозы, чтобы сделать бустер. "Я тоже", - отреагировал Путин. Президент Аргентины отметил, что республика стала плацдармом для распространения российских антиковидных вакцин в Эквадор, Перу и Парагвай.

Лидеры также обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Путин заявил, что хотя странам еще многое предстоит сделать на этом пути, но за прошлый год товарооборот между РФ и Аргентиной вырос в полтора раза. "Темп хороший", - отметил российский лидер. Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал в свою очередь Фернандес. По словам аргентинского президента, у его страны и России значительный задел для углубления и расширения сотрудничества. Фернандес также рассказал, что Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, поскольку у страны серьезный внешний долг.

"С 90-х годов прошлого века Аргентина очень ориентировалась на США. Собственно, наша экономика зависит во многом от этой страны и от наших отношений с США. Задолженность возникла перед Международным валютным фондом из-за этих отношений", - сказал он. "Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - заявил президент Аргентины.

Путин выразил надежду на продолжение личных контактов в обеих странах и сообщил, что сразу после переговоров они вместе с президентом Аргентины полетят в Пекин, где оба будут участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

На совместном подходе к журналистам Владимир Путин назвал Аргентину одним из ключевых партнеров в Латинской Америке. "По многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств", - сказал российский лидер. Путин также сообщил, что они с президентом Аргентины условились продолжать координировать усилия по ключевым многосторонним международным вопросам, в том числе в ООН. "Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений, имея в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и южноамериканский общий рынок", - сказал Путин и добавил, что страны будут теснее взаимодействовать в группе G20.