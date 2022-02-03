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03.02.2022 19:28
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею отмены уголовного преследования заплативших недоимки

Текст: Кира Латухина

Возбуждать уголовные дела в отношении погасивших задолженности не нужно. Об этом заявил президент, согласившись с участниками встречи с "Деловой Россией".

Даже при полной оплате недоимки принимаются решения о возбуждении уголовного дела, такие риски не мотивируют к скорейшей оплате, рассказали главе государства и попросили внести в законодательство гарантии невозбуждения - это был бы стимул для оплаты даже в случае несогласия с решением налогового органа, чтобы потом оспорить в арбитраже.

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Владимир Путин заметил, что раньше не обращал внимания, всегда считал, что само собой разумеется - "если задолженность погашена, какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве". "Это выгодно для бюджета, потому что будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность. И для государства это было бы правильное решение", - добавил он.

Потом с обеих сторон можно будет оспорить и в рамках арбитражного разбирательства доказать свою правоту, продолжил Путин. "Поэтому я считаю, что вы правы, и конечно, вас поддерживаю", - сказал он.

Власть Право Уголовное право Экономика Бизнес Малый бизнес Президент

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