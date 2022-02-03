Путин поручил создать программу борьбы с диабетом

В России необходима программа по борьбе с сахарным диабетом. Президент поручил проработать эту тему Минфину и Минздраву на встрече с представителями "Деловой России".

Федеральная целевая программа по борьбе с диабетом может быть создана по примеру программы борьбы с онкологическими заболеваниями. "Вопрос в том, чтобы распределить ресурсы, которые выделяются на систему здравоохранения", - заметил Владимир Путин. "Здесь вопрос о здоровье нации в целом, и есть проблема, на которую мало кто обращает внимания… количество незарегистрированных, особенно диабета второго типа, по предварительным оценкам, может быть в 10-15 раз больше, чем зарегистрированных, и это проблема", - подчеркнул он.

У многих переболевших коронавирусом развился сахарный диабет, диабетики чаще других групп болеют ковидом в тяжелой и средней форме, рассказал сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. Но по этой болезни нет специального федерального проекта, хотя он превращается в "вялотекущую тихую пандемию", 3,5 процента граждан России болеют им и примерно столько же еще официально не зарегистрированы, отметил он. Многие миллионы - в преддиабетном состоянии, сказал Данилов-Данильян, отметив, что продолжительность жизни у диабетиков стала падать, смертность за неполные 10 лет выросла почти в три раза. Это следствие того, что денег, которые выделяются на сахарный диабет, не хватает, считает он.

"Диабет молодеет, в том числе и второй тип, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. - Дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужны, и мы поддерживаем поэтапное развитие и внедрение новых современных методик по мониторингу уровня глюкозы в крови и внедрению новых методов терапии". "С Минфином надо отработать порядок и этапы внедрения. В том числе нужно реализовывать и поддержку промышленности", - добавил он.

Президент поручил главе Минфина проработать эту тему с Минздравом. "Вопрос серьезный, а возможности для работы у нас по этому направлению очень хорошие. Потому что у нас результаты показательные, мы вошли в число ведущих стран по работе на этом направлении. Вопрос в организации этой работы и концентрации усилий", - заявил он. Антон Силуанов согласился, что средств выделяется недостаточно. "Будем изыскивать ресурсы", - сказал он.

Чтобы начать реализацию программы, сначала ее нужно создать, распорядился Путин, завершив обсуждение.