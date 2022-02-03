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03.02.2022 20:52
Рубрика: Власть

Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса

Текст: Кира Латухина

Проработать возможность поэтапного, сглаженного режима роста налогов для крупных компаний ресторанной отрасли поручил президент.

Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи

Российский ресторанный бизнес готов на равных конкурировать с американским, будет достойный ответ "Макдональдсу" и "бигмаку", заверили Владимира Путина на встрече с представителями "Деловой России". Но есть проблема: пересекая барьер в 2 млрд рублей оборота, компания выходит на новый режим налогообложения - появляется НДС. Это ведет к отсутствии инвестиционной привлекательности, считают бизнесмены.

Тема находится постоянно в поле зрения правительства, соответствующих ведомств, заверил Владимир Путин. "Идет постоянный диалог между Минфином с одной стороны и Минэкономразвития с другой, - сказал он. - Мы знаем и о проблеме дробления компаний, чтобы уйти от этого скачка налогообложения".

"В целом вы правы, и будем считать, что такое поручение есть правительству", - поддержал президент. "Позиция Минфина здравая, но все-таки двигаться в том направлении, которое вы сейчас показали, нужно… И мы будем это делать", - заключил он.

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