Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса

Проработать возможность поэтапного, сглаженного режима роста налогов для крупных компаний ресторанной отрасли поручил президент.

Российский ресторанный бизнес готов на равных конкурировать с американским, будет достойный ответ "Макдональдсу" и "бигмаку", заверили Владимира Путина на встрече с представителями "Деловой России". Но есть проблема: пересекая барьер в 2 млрд рублей оборота, компания выходит на новый режим налогообложения - появляется НДС. Это ведет к отсутствии инвестиционной привлекательности, считают бизнесмены.

Тема находится постоянно в поле зрения правительства, соответствующих ведомств, заверил Владимир Путин. "Идет постоянный диалог между Минфином с одной стороны и Минэкономразвития с другой, - сказал он. - Мы знаем и о проблеме дробления компаний, чтобы уйти от этого скачка налогообложения".

"В целом вы правы, и будем считать, что такое поручение есть правительству", - поддержал президент. "Позиция Минфина здравая, но все-таки двигаться в том направлении, которое вы сейчас показали, нужно… И мы будем это делать", - заключил он.